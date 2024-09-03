Balıkesir'in Altıeylül, Ayvalık, Balya, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 4 Eylül 2024 tarihinde altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak. Vatandaşlar, bu kesintiler için gerekli önlemleri almalı.

Balıkesir’de planlı elektrik kesintisi

Balıkesir’in Altıeylül, Ayvalık, Balya, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, 4 Eylül 2024 tarihinde planlı elektrik kesintileriyle karşılaşacak. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kesintiler, enerji altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Kesintilerin sebepleri ve amaçları

UEDAŞ, bu planlı kesintilerin enerji dağıtım hatlarının bakım ve onarımı, eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve sistemin modernizasyonu gibi çalışmaları içerdiğini belirtti. Bu tür bakım ve yenileme çalışmaları, bölgede enerji hizmetlerinin daha güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi için büyük önem taşıyor.

Kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, elektrik kesintileri ilçelere göre belirli saat aralıklarında gerçekleşecek:

Altıeylül: 11:30 - 13:30 saatleri arasında

Ayvalık: 10:30 - 14:30 saatleri arasında

Balya: 10:00 - 15:00 saatleri arasında

Kepsut: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Manyas: 09:30 - 17:00 saatleri arasında

Savaştepe: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Vatandaşların, bu saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır. Kesinti saatlerinde değişiklik olabileceği için, tam saat bilgileri ve olası güncellemeler için UEDAŞ’ın resmi kanallarından bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Vatandaşların alması gereken önlemler

Elektrik kesintisi sırasında vatandaşların günlük yaşamlarının etkilenmemesi için bazı önlemler almaları gerekmektedir. Elektrikli cihazların zarar görmemesi için prizden çıkarılması, önemli işlerin kesinti saatlerinden önce tamamlanması ve cep telefonları gibi iletişim cihazlarının önceden şarj edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, bu süreçte elektronik cihazların korunması için voltaj dalgalanmalarına karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.