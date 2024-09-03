İzmir'de Akçay Caddesi merkez istikametinde, Optimum alt geçit çıkışında arıza yapan bir araç nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Arıza yapan aracın yol dışına çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte olası bir yoğunluk ve gecikme yaşanmaması için sürücülerden bu durumu göz önünde bulundurmaları istendi.

Ekiplerin aracı yol dışına çıkarma çalışmaları devam ederken, güzergah üzerinde seyahat eden vatandaşların trafik bilgilerini takip etmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri önem arz ediyor.