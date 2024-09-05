Balıkesir’in Karesi ilçesinde 5 Eylül 2024'te 07:00-11:00 saatleri arasında ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), 5 Eylül 2024 Perşembe günü Balıkesir’in üç ilçesinde yapılacak su kesintisi hakkında önemli bir açıklama yaptı. ,Karesi'de sabah saat 07:00’de başlayacak olan su kesintisi, saat 11:00’e kadar sürecek. Kesintinin nedeni ise ana şebekede meydana gelen arıza olarak bildirildi.

Vatandaşlardan önlem almaları istendi

BASKİ yetkilileri, su kesintisi süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almalarını ve su depolama konusunda dikkatli olmalarını önerdi. Kesintinin ardından suyun düzenli olarak verilmesi beklenirken, bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

BASKİ, su kesintisi süresince halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şu önlemleri almasını öneriyor:

Su Depolama: Su kesintisinden önce ihtiyacınız kadar su depolamayı unutmayın. Su depolarınızı ve varsa yedek su kaynaklarınızı kontrol edin. Gerekli İhtiyaçlar: Kesinti süresi boyunca kullanılacak suyu önceden planlayın. İhtiyaçlarınızı minimuma indirin ve suyu dikkatli kullanın. Su Kalitesi: Su kesintisi sonrasında, suyun ilk akışında bulanıklık olabilir. Bu durumda, suyun bir süre akmasına izin verin ve ardından kullanın. Evdeki Tesisatlar: Kesinti sırasında evdeki su tesisatınızı korumak için muslukları kapalı tutun ve varsa su arıtma cihazlarınızı geçici olarak devre dışı bırakın. Balıkesir halkının bu önemli su kesintisine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması, günlük yaşamlarının aksamaması adına büyük önem taşıyor. BASKİ, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğini belirtti.

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