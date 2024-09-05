Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri, misafirlerine rahatlatıcı ve iyileştirici bir deneyim sunmak amacıyla hizmet veriyor. Beş odalı bu tesis, termal suyun sağladığı faydalardan yararlanmak isteyenler için ideal bir mekan.

Termal su ve kullanım alanları

Tesislerdeki odalarda, sıcak termal suyu içeren küvetler bulunuyor. Bu su, romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları, yumuşak doku problemleri, uzun süre hareketsiz kalmanın ardından mobilizasyon çalışmaları, bazı nörolojik hastalıklar, genel stres bozuklukları ve spor yaralanmalarında destekleyici bir rol oynuyor. Ayrıca, içme kürleri şeklinde de kullanılabilen bu su, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.

Su sıcaklığı

Termal suların sıcaklığı 45-48 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, suyun şifa verici özelliklerini en üst düzeye çıkararak rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Günlük ziyaretçi kabulü

Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri, günlük ziyaretçilere açıktır. Yani, tesislere sadece günübirlik olarak gelip termal suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Eğer romatizmal ağrılar, stres veya spor yaralanmaları gibi sağlık sorunlarınız varsa veya sadece rahatlamak istiyorsanız, Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri size şifa ve huzur sunmak için hazır. Sıcak ve rahatlatıcı termal sularıyla, hem bedensel hem de ruhsal olarak yenilenebilirsiniz.

Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri: Ulaşım ve adres bilgileri

Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri, İzmir iline bağlı Bayındır ilçesinde yer almaktadır. Bayındır, İzmir'in güneydoğusunda bulunan bir ilçedir.

Adres: Bayındır Belediyesi Termal Tesisleri Bayındır Merkez Mahallesi, Termal Sokak No: 1 Bayındır, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

İzmir Merkezden Bayındır’a ulaşım: Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden Bayındır’a özel araçla yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz. İzmir-Bayındır Yolu'nu takip ederek, Bayındır’a ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile: İzmir Otogar'dan Bayındır yönüne giden otobüsler mevcuttur. Bu otobüslerle Bayındır’a ulaşabilir, ardından tesislere ulaşmak için kısa bir taksi yolculuğu yapabilirsiniz. Bayındır İlçesinde Tesislere ulaşım: Bayındır merkezine ulaştıktan sonra, Bayındır Merkez Mahallesi, Termal Sokak üzerinde bulunan tesisleri bulmak oldukça kolaydır. Tesis, Bayındır Merkez Mahallesi'nde, diğer önemli noktalara yakın bir konumda yer almaktadır.