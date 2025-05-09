Anneler Günü'ne özel başlattığı %75'e varan indirim kampanyası ile dikkat çeken Gratis'in resmi web sitesi çöktü. Yoğun kullanıcı girişi nedeniyle yaşanan erişim sorunları, müşterilerin online alışveriş yapmasını neredeyse imkânsız hale getirdi.

Olağanüstü yoğunluk siteyi kitledi

9 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren kampanyaya erişmek isteyen binlerce kullanıcı, www.gratis.com üzerinden alışveriş yapmak istedi. Ancak sistem, beklenmedik yoğunluğu kaldıramadı. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar ya boş ekranla karşılaştı, ya da sayfalar yüklenmeden geri atıldı.

Kullanıcılar sosyal medya platformlarında, "Sepet doldu ama ödeme yapılamıyor", "Site açılmıyor", "Kampanya var ama erişim yok" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Dijital altyapı yetersiz kaldı

Uzmanlar, Gratis'in kampanyaya dair öngördüğü dijital trafik planlamasının yeterli olmadığını ve sistemin kısa sürede çöktüğünü belirtiyor. Web sitesinin barındırma kapasitesinin yoğun talep karşısında devre dışı kalması, markanın dijital altyapı konusunda güncelleme ihtiyacını da gündeme getirdi.

Markadan henüz açıklama gelmedi

Gratis yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcılar, kampanya süresinin uzatılmasını ve sistem erişiminin acilen düzeltilmesini talep ediyor. Şirketin sosyal medya hesapları da yoğun soru ve şikayet mesajları ile karşı karşıya.

Annenize hediye almak istediniz ama...

Anneler Günü'ne özel alışveriş yapmak isteyen binlerce müşteri, sistem arızası nedeniyle kampanyadan yararlanamadı. Çok sayıda kullanıcı, hem fırsatı kaçırmanın hem de alışveriş sürecinde yaşadığı aksaklıkların mağduriyetini dile getiriyor.