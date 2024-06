Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde, avlanma sezonunun kapanmış olmasına rağmen tezgahlar taze balıklarla dolup taşıyor. Marmara Denizi kıyılarında olta balıkçılığı ile tutulan balıklar, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

En çok tercih edilen balık oldu

Balıkçı Barış Yıldız, Su Ürünleri Hali’nde şu sıralar en çok tercih edilen balığın istavrit olduğunu belirtti. "Şu an avlanma yasağı olmasına rağmen her gün taze balık geliyor" diyen Yıldız, balık fiyatları hakkında da bilgi verdi. "Şu an istavritin kilosu 150 lira. Biraz daha iri istavritler ise kilosu 200 liraya satılıyor. Sardalyanın kilosu 100 lira, uskumru ve kolyozun kilosu da 200 liradan gidiyor. Şu an tava için en çok istavrit tercih ediliyor. Avlanma yasağı olmasına rağmen fiyatlar da gayet uygun" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar ve tercihler

İstavrit, uygun fiyatı ve lezzeti ile tezgahların gözdesi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar genel olarak uygun seyrediyor ve özellikle tava için istavrit yoğun talep görüyor. Av yasağına rağmen her gün taze balık bulunması, vatandaşların ilgisini canlı tutuyor.

Taze balıkların bolca bulunduğu tezgahlarda, av yasağına rağmen fiyatlar uygun seyrederken, istavrit en çok tercih edilen balık olmayı sürdürüyor. Marmara Denizi’nin bereketi tezgahlarda kendini göstermeye devam ediyor.