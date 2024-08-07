Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşanan bir husumet kanlı bitti. Çavuş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Metin Gür, konuşmak amacıyla husumetlisi Kemal Pektaş’ın evine gitti. Ancak, Pektaş evden çıkmadı. Bunun üzerine Gür, gece geç saatlerde tekrar Pektaş ailesinin evinin önüne geldi ve yeniden seslendi. Bu kez Kemal Pektaş ve 31 yaşındaki oğlu Tayfun Pektaş dışarı çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çıkan tartışmanın ardından Kemal Pektaş, evde bulunan av tüfeğiyle Metin Gür'ü başından vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gür'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba ve oğul cezaevine gönderildi

Olay sonrası Kemal Pektaş ve oğlu Tayfun Pektaş gözaltına alındı. Yapılan soruşturmanın ardından baba ve oğlu, tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Metin Gür'ün cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.