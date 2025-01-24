İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden yapılan açıklamaya göre, Altınyol üzerindeki Şaraphane Köprüsü’nde arızalanan bir araç trafiği olumsuz etkiledi. Aracın yol dışına alınması için çalışmalar devam ederken, bu noktada trafik akışının yavaşladığı belirtildi.

Yoğunluk Bayraklı Belediyesi mevkiine kadar ulaştı

Yetkililer, trafik yoğunluğunun geriye doğru Bayraklı Belediyesi mevkiine kadar uzandığını ve güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini ifade etti.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı, ekiplerin aracın kaldırılması için çalışmalarını hızla sürdürdüğü bildirildi. Ancak sürücülerin, yoğunluğu göz önünde bulundurarak sabırlı ve dikkatli olmaları istendi.

Alternatif güzergah önerisi

Uzmanlar, sürücülerin yoğunluğu aşmak için çevre yollarını kullanmalarını öneriyor. Şaraphane Köprüsü üzerindeki çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışında zaman zaman kesintiler yaşanabilir.