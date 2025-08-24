Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ve KOM ekipleri, sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine depoya baskın düzenledi. Operasyonda toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar doğrultusunda Emin Boyunduruk ve Metin Şentürk’e ait araçlar ile Remzi Öztürk’e ait depoda arama yaptı. Aramalarda araçlarda 1.000 litre, depodaki üç tankta ise 14 bin 365 litre sahte zeytinyağı bulundu.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli hakkında “6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet”, “marka hakkına tecavüz” ve “kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda üretimi” suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.