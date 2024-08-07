Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana gelen yangın, yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımların etkisiyle yayıldı. Otluk alanda çıkan yangın, bölgedeki çeşitli ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Yangın, Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu çevresindeki iki farklı noktada etkili oldu.

Yeni Mahalle’de çıkan yangının nedeni olarak yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar gösterildi. Yangın, bölgedeki tahta elektrik ve telefon direklerine zarar verirken, önemli bir can ve mal kaybına yol açmadan kontrol altına alındı. Yangın, özellikle otluk alanda etkili oldu ve Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ile Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu çevresinde büyük bir tahribat yarattı.

Otluk alan ve eski çöplük bölgesinde hasar meydana geldi. Yangın, çevredeki tahta direkler ve elektrik altyapısına zarar verirken, etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yangına müdahale için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ana Jet Üssü’nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler seferber edildi. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter ve 2 uçak, Bandırma Belediyesi’ne bağlı 4 su ikmal aracı, 3 adet ekskavatör ve 1 kepçe yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangına müdahale ekipleri, hem havadan hem de karadan büyük bir koordinasyonla çalışarak alevlerin yayılmasını engellemeyi başardı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının etkili olduğu eski çöplük alanında, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgedeki söndürme faaliyetleri, yangının tamamen kontrol altına alınması ve yeniden alevlenmelerin önlenmesi amacıyla devam ediyor.

Çöplük alanında yangının tamamen söndürülmesi için ekipler tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca, bölgedeki zarar gören altyapı ve çevre için onarım ve temizlik çalışmaları başlatılacak.