Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla hareket eden Seferihisar Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu yeni sistem, vatandaşların zaman ve mekândan bağımsız olarak belediye hizmetlerine erişimini mümkün kılıyor. Bu sistemle vatandaşlar 7/24 hizmet alabilecek, başvurularını takip edebilecek ve kâğıt tasarrufu sağlayarak çevreye katkıda bulunabilecek.

7/24 hizmet ve çevre dostu çözüm

Seferihisar Belediyesi'nin açıklamasına göre, yeni sistem sayesinde vatandaşlar başvurularının hangi aşamada olduğunu, hangi müdürlükte ve personelde bulunduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini online olarak görebilecekler. Bu uygulama, kâğıt maliyetlerini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunuyor ve onlarca ağacın kurtarılmasına katkıda bulunuyor.

İlk etapta İmar Müdürlüğü'nde başladı

Yeni sistem, ilk etapta İmar Müdürlüğü’nde denendi ve kısa sürede belediyeye fiziksel olarak yapılan tüm başvurular için kullanılacak. Çevrenin korunması ve daha şeffaf bir belediyecilik için online başvuru sisteminin önemine dikkat çeken belediye yetkilileri, Seferihisar'da yaşayan vatandaşların başvurularını universe.seferihisar.bel.tr adresi üzerinden e-devlet desteği ile yapabileceklerini belirtti.