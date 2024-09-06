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Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ankara'da bir evde piknik tüpü patladı

Ankara'da bir evde piknik tüpü patladı

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki 10 BL 950 plakalı ve Sedef Ö. kontrolündeki 35 ARN 524 plakalı otomobil lerle çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 17 YK 168 plakalı TIR , Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Balıkesir 'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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