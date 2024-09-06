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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılardan Yeşilmen’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Sanayi Mahallesi Zeynel Abidin Bulvarı’nda akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Diyaddin Yeşilmen'e, Ş.K. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Yeşilmen ile sürücü Ş.K., yaralandı.

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Mardin 'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet in çarptığı Diyadin Yeşilmen (31) ile sürücü Ş.K. (20) yaralandı.

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