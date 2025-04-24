26 Nisan Cumartesi günü yapılacak Samuel Kristofic - Dominik Humburger MMA maçı saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Samuel Kristofic - Dominik Humburger MMA maçı ne zaman?

MMA dünyasının merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Samuel Kristofic - Dominik Humburger arasındaki dövüş, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kafes dövüşüne ilgi duyan sporseverler, bu önemli müsabakanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

Samuel Kristofic - Dominik Humburger maçı saat kaçta, hangi kanalda?

S.Kristofic – D.Humburger maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

Yayıncı Platform Kanal Yayın Türü S Sport Plus İnternet, Türksat Şifreli Yayın

Maç, S Sport Plus platformu üzerinden çevrim içi olarak da izlenebilecek. Türksat uydusu üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Dövüş, Çekya'nın Karlovy Vary kentinde bulunan KV Arena'da gerçekleştirilecek. Uluslararası MMA organizasyonlarının önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu arena, binlerce seyirciyi ağırlayacak.

Teknik bilgi ve frekans detayları

S Sport Plus'u izleyebilmek için abonelik gerekmektedir. Yayın, dijital platformlar üzerinden canlı olarak sunulmakta olup frekans bilgileri ve erişim seçenekleri S Sport Plus resmi web sitesinden temin edilebilir.