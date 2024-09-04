TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Balıkesirspor, sezonun ilk maçı öncesi 21 yaşındaki gurbetçi stoper Muhammet Araz'ı kadrosuna kattı. Avusturya doğumlu Muhammet, son olarak Admira Wacker'de forma giydi ve Balıkesirspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçmişte Avusturya U16 ve U17 milli takımlarında oynayan genç stoper, Türkiye'de ilk kez görev yapacak. Kulüp, bu transferin hayırlı olmasını diledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Yapılan anlaşma 21 yaşındaki sol stoper Muhammet Araz ve kulübümüze hayırlı olsun."