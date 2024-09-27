TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Balıkesirspor’un genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. 15 yaşındaki futbolcu, İstanbul’da özel bir hastanede sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat oldu. Balıkesirspor, Kaan Bozkurt’un rehabilitasyon ve tedavi sürecine başlandığını, genç oyuncunun 6 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Genç oyuncumuz Kaan Bozkurt’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA