Bunlar da ilginizi çekebilir

Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Genç oyuncumuz Kaan Bozkurt’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Balıkesirspor ’un genç oyuncusu Kaan Bozkurt , dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. 15 yaşındaki futbolcu, İstanbul’da özel bir hastanede sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat oldu. Balıkesirspor, Kaan Bozkurt’un rehabilitasyon ve tedavi sürecine başlandığını, genç oyuncunun 6 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.