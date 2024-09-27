TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, pazar günü Artvin Hopaspor ile oynayacağı zorlu deplasman maçı öncesinde önemli bir destek aldı. Sezon başında sırt sponsorluğu da sağlayan Futbol Şube Yöneticisi Ayhan Gültekin, yeşil-kırmızılı ekibin en uzak deplasman olan Artvin'e yapacağı seyahatin ulaşım, konaklama ve diğer masraflarını üstlendi.

Karşıyaka yönetimi, bu anlamlı destekten dolayı Gültekin’e teşekkür ederek, Artvin Hopaspor maçı öncesi moral buldu. Ayrıca, futbol şube yönetimi, geçtiğimiz hafta 23 Elazığ FK karşısında alınan galibiyet için futbolculara toplam 600 bin TL prim dağıtarak takıma moral dopingi yaptı. Karşıyaka, Artvin deplasmanından da galibiyetle dönerek serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.