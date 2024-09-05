İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı için futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi. 1956'dan bu yana France Football dergisi tarafından verilen ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, ödülün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Bu yılki aday listesinde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, 2003 yılından beri ilk kez Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli efsane Lionel Messi’nin listede yer almaması oldu. Ayrıca Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yılki adaylığına rağmen bu yıl listeye giremedi.

Messi birinci sırada

Lionel Messi, kariyeri boyunca Ballon d'Or'u tam 8 kez kazanarak bu prestijli ödülü en çok kazanan futbolcu unvanını elde etti. Arjantinli yıldız, son olarak 2023 yılında ödülü kazanarak rekorunu daha da pekiştirdi. En yakın rakibi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or'u 5 kez kazanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun bu olağanüstü başarıları, modern futbolun en büyük rekabetlerinden birini oluşturdu ve her iki oyuncu da bu döneme damga vurdu.

Ödül töreni 28 Ekim'de

2024 yılı Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulacağı bu törende, yılın en iyi erkek ve kadın futbolcuları başta olmak üzere birçok farklı kategori ödüllendirilecek.

Tören kapsamında dağıtılacak ödüller şunlar olacak:

En İyi Erkek Futbolcu (Ballon d'Or)

En İyi Kadın Futbolcu

En İyi Erkek Teknik Direktör

En İyi Kadın Teknik Direktör

Kadınlarda En İyi Kulüp

Erkeklerde En İyi Kulüp

En İyi Genç Futbolcu (Kopa Trophy)

En İyi Kaleci (Yachine Trophy)

Tören, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, en iyilerin ödüllendirileceği bu gece, futbol dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olacak.

30 kişilik aday listesi şu şekilde:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)