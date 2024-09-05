Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın davasının ikinci duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmada, Dilan Polat, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el salladı.

Dava süreci ve sanıkların ifadeleri

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu dört tutuklu ve toplam 28 sanık, dava sürecinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Ahmet Gün ve SEGBİS ile bağlanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat, duruşmada yer alırken, diğer sanıklar ise bizzat mahkeme salonundaydı.

Geçtiğimiz günkü duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadeleri alınmıştı. Bugünkü duruşmada ise, tutuksuz sanıkların ifadelerine devam ediliyor.

Mustafa Özalp'in açıklamaları

Davanın önemli isimlerinden biri olan ve kara para aklama davasında geçtiğimiz hafta tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, mahkemede şunları söyledi: "Bankadan çektiğim bir meblağ nedeniyle suçlandım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var ve tüm şubelerin sosyal medya işlerini ben yürütüyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım ve ticari faaliyetler dışında hiçbir aktivitemiz olmadı."

Dilan Polat eşine selam verdi

Duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı anlar salonda duygusal bir atmosfer yarattı.

Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.