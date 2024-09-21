Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden bir çift, yağmurun başlamasıyla kayboldu. Selami Esen ve eşi Behiye Esen, Pınarca Mahallesi İkiz Göller mevkiinde mantar toplarken yollarını kaybetti.

112 Ekiplerine Bildirdiler, 2 Saat Sonra Bulundular

Kaybolduklarını fark eden çift, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Jandarma, hemen arama çalışmalarına başladı ve yaklaşık 2 saatlik bir süre sonunda çifte ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Esen çifti, güvenli bir şekilde Kapaklı’ya getirildi.