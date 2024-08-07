Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangın hızla ilerledi

Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de, yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada başlayan yangın, çevredeki otluk alanlarda hızla ilerledi. Tahta elektrik ve telefon direklerinin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

Havadan ve karadan müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangına, karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra, 2 uçak ve 1 helikopterle havadan da müdahale edildiği bildirildi.