TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ezeli rakibi Balıkesirspor’u ziyaret etti. Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter ve yönetim kurulu üyeleri, Balıkesirspor yöneticileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Ziyarette, iki kulübün yöneticileri sosyal ve sportif faaliyetlerde iş birliği yapma kararı aldı.

Balıkesirspor’dan yapılan resmi açıklamada, "Dostça geçen görüşmede, kulüplerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirmek için projeler üretilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. Ziyaret, iki kulübün bir arada ortak hareket etme kararlılığını güçlendirdi.