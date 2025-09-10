Piyasanın beklediği 200 baz puanlık indirim daha şimdiden fiyatlandı. Bazı bankalarda 32 gün vadeli 100 bin TL mevduata uygulanan faiz oranı yüzde 40’ın altına geriledi.

Şu an politika faizi yüzde 43 seviyesinde bulunurken, beklenti bu oranın 41’e çekilmesi yönünde. Bankaların ilan ettiği oranlara göre 32 gün vadeli 100 bin TL mevduata İş Bankası yüzde 35,5, Vakıfbank yüzde 36, Ziraat yüzde 38, TEB yüzde 38,5 verirken; Akbank ve Garanti BBVA yüzde 43,5, Halkbank yüzde 44, Denizbank ise yüzde 45 seviyesinde faiz uyguluyor.

Uzmanlar, faizler düşse de TL mevduatın enflasyonun üzerinde kaldığını ancak yatırımcıların alternatif arayışına girebileceğini belirtiyor.