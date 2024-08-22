Ünlü modacı Barbaros Şansal, bu yıl altıncısı düzenlenen Edremit Kitap Fuarı’nda önemli bir duyuru yaptı. Üretim ve istihdamı artırmak amacıyla bir moda akademisi kuracağını açıkladı.

Fuarın ilgi çeken konuğu

19 Ağustos'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Fuar, birçok sanatçı ve aydını ağırlamaya devam ediyor. Ünlü modacı Barbaros Şansal, fuarın üçüncü gününde sevenleriyle buluştu. İmza ve söyleşi etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelen Şansal, heyecan verici projelerini paylaştı.

Moda akademisi detayları

Barbaros Şansal, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak, üretim ve istihdamı destekleyecek bir moda akademisi kuracaklarını duyurdu. Akademinin adının, kendisini yetiştiren duayen modacı Yıldırım Mayruk’un ismi olacağı açıklandı. Şansal, “Ustam Yıldırım Mayruk doksan yaşında ve hala gelinlik dikiyor. Onun adını ölümsüzleştirmek için bu akademiyi kuruyoruz” dedi.

Merak uyandıran proje

Moda dünyasında köklü bir değişim yaratacak olan Yıldırım Mayruk Moda Akademisi, genç yeteneklere eğitim sunacak ve sektörde önemli bir üretim merkezi olacak. Bu yeni akademi, hem eğitim hem de istihdam fırsatlarıyla moda endüstrisine katkı sağlayacak.