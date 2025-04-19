Barcelona – Chelsea maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00'da DAZN Women's Football Youtube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Barcelona ile Chelsea, 20 Nisan 2025 Pazar günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele, saat 19:00’da başlayacak ve DAZN Women's Football Youtube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgilerine ve detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 Barcelona vs Chelsea maçı yayın bilgileri
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final aşamasındaki Barcelona – Chelsea mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, DAZN Women's Football Youtube kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
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DAZN Women's Football Youtube:
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İnternet üzerinden erişim sağlanabilir.
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Yayın ücretsiz ve şifresizdir.
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Maç nerede oynanacak?
Barcelona ile Chelsea arasındaki UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, Barcelona'nın Estadi Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak.