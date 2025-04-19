Fenerbahçe – Kayserispor maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00'da Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Kayserispor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın detaylarına ve platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 Fenerbahçe vs Kayserispor maçı yayın bilgileri
Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Kayserispor maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports 1:
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Digiturk: Kanal 77
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Kablo TV: Kanal 232
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.
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Maç nerede oynanacak?
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.