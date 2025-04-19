Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.

Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Kayserispor maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın detaylarına ve platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe – Kayserispor maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00'da Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.