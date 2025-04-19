Fenerbahçe – Kayserispor maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00'da Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın detaylarına ve platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20 Nisan 2025 Fenerbahçe vs Kayserispor maçı yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Kayserispor maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

  • Bein Sports 1:

    • Digiturk: Kanal 77

    • Kablo TV: Kanal 232

    • Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ