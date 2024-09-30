La Liga'da sezona fırtına gibi giriş yapan ancak son Osasuna maçında ilk kez mağlubiyet yüzü gören Barcelona Şampiyonlar Ligi 2. haftada Young Boys'u kendi sahasında ağırlıyor. Hansi Flick yönetiminde ligde çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Katalan devi 21 puanla zirvede bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Monaco deplasmanına giden katalan ekibi 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kaybetmişti. Barcelona'da sezonu kapatan Ter Stehen, kırmızı kart cezalısı Eric Garcia ve sakatlığı bulunan Dani Olmo forma giyemeyecek.

İsviçre ekibi Young Boys ie Patrick Rahmen yönetiminde ligde çıktığı 8 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Young Boys ligde 12. sırada bulunuyor. Deplasman ekibinde ise Crnovrsanin forma giyemeyecek.

Barcelona-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona kendi sahasında Young Boys'u ağırlıyor. Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanacak maç saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Tabii uygulmasından naklen yayınlanacak.