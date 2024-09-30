Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına kalan Manisa Basket, yarın H Grubu'nda ilk maçına çıkıyor. İzmir ekibi, İspanya’nın köklü basketbol kulüplerinden UCAM Murcia ile deplasmanda karşılaşacak. Palacio de los Deportes'teki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Yeni sezon öncesi yönetim, renkler, logo ve kadroda büyük değişiklikler yaşayan Manisa Basket, Ertuğ Tuzcukaya yönetimindeki ilk sınavını verecek. Murcia, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Final Four’a kalmayı başarmış güçlü bir ekip olarak dikkat çekiyor. Manisa Basket ise Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmek için sahada olacak.