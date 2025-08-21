Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, çevre bilincini artırmak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. Ağaçköy ormanlık alanında düzenlenen etkinlikte, bakım ve koruma altında bulunan engelli bireyler ile kurum personeli birlikte çöp topladı.

Etkinlik boyunca doğanın korunmasının önemine dikkat çekilirken, engelli bireylerin çevreye olan duyarlılığı da örnek oldu. Katılımcılar, özellikle yaz aylarında orman yangınlarına sebep olabilecek cam şişe, plastik ve yanıcı atıkların toplanmasına öncelik verdi.

Merkez yetkilileri, etkinliğin sadece çevre temizliği ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kütahya’da çevreye duyarlılık adına yapılan bu çalışma, hem doğanın korunmasına katkı sağladı hem de engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etti.