"Barış pahalı bir şey değildir, barış için gerekenler yalnızca sevgi, empati ve vicdandır." - La Edri

Bu söz, barışın aslında ne kadar basit ama bir o kadar da derin bir kavram olduğunu bizlere hatırlatır. Dünyanın dört bir yanında savaşların, çatışmaların ve huzursuzluğun sürdüğü bir zamanda, barışın sadece büyük politikaların ve ekonomik güçlerin oyunu olmadığını, bireylerin içsel değerlerinden doğduğunu fark etmek önemlidir. Barışı sağlamanın yolu, sevgi, empati ve vicdan gibi insani değerlerin yaygınlaştırılmasından geçer.

Sevgi, barışın en temel ve vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. İnsanlar arasındaki bağları güçlendiren, toplulukları bir arada tutan ve farklılıkların ötesinde ortak bir payda oluşturan sevgi, barışın inşasında kilit rol oynar. Sevgi, sadece romantik ilişkilerde değil, aile bağlarında, arkadaşlıklarda ve hatta tanımadığımız insanlarla olan ilişkilerimizde de kendini gösterir. Sevgi sayesinde insanlar daha hoşgörülü, anlayışlı ve destekleyici olur. Bu da toplumsal barışın sağlanmasında büyük bir adım atılmasını sağlar.

Empati, bir başka kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, onların yerine kendimizi koymak anlamına gelir. Empati, toplumsal çatışmaların çözülmesinde ve barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Empati sayesinde, insanların yaşadığı zorlukları, acıları ve sevinçleri daha iyi anlayabiliriz. Bu da insanlar arasında daha derin bir anlayış ve hoşgörü geliştirilmesine yardımcı olur. Empati kurabilen bireyler, diğerlerinin ihtiyaçlarına daha duyarlı olur ve çatışmaları çözmek için daha yapıcı yollar arar.

Vicdan, doğru ile yanlışı ayırt etmemizi sağlayan içsel bir rehberdir. Vicdan sahibi bireyler, etik ve ahlaki değerlere uygun davranır ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. Vicdan, barışın sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde kritik bir rol oynar. Vicdanlı insanlar, adaletin, eşitliğin ve insan haklarının savunucusu olur. Toplumsal düzenin sağlanmasında vicdanın rolü büyüktür. Çünkü vicdanlı bireyler, sadece kendi çıkarlarını değil, toplumun genel iyiliğini de düşünür.

Barışın sağlanması, sevgi, empati ve vicdan gibi insani değerlerin yaygınlaştırılmasından geçer. Bu değerler, toplumsal bağları güçlendirir, çatışmaları azaltır ve daha adil bir dünya yaratılmasına katkı sağlar. La Edri'nin de belirttiği gibi, barış pahalı bir şey değildir; ancak bu değerleri içselleştirip yaygınlaştırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Barışı sağlamak için önce kendi iç dünyamızda bu değerleri yeşertmeli ve çevremize yaymalıyız.

İsrail ateşkes anlaşmasına ilişkin kabine oylamasını erteledi. Rusya ve Ukrayna Savaşı, hâlâ devam ediyor. Savaşın yıkıcı etkileri, sadece savaşın yaşandığı dönemde değil, sonraki nesillerde de hissediliyor.

Tarih boyunca, farklı nedenlerle patlak veren savaşlar, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, toplumların yıkılmasına ve kültürel mirasların yok olmasına neden olmuştur. Savaşın nedenleri, sonuçları ve insanlık üzerindeki etkileri, derinlemesine incelenmesi gereken karmaşık bir konudur. İnsanlık tarihinin karanlık yüzü olan savaşların yaşanmamasını ve barış içinde nefes almayı umut ediyorum.