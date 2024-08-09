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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir , Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir 'in kiralık sözleşme imzaladı. Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda gerçekleşen transfer de RAMS Başakşehir orta sahaya güvene aldı. Başakşehir bu transfer ile beraber dördüncü ismi kadrosuna katmış oldu.

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