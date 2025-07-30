UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, iç sahada avantajını kullanarak tur atlamak istiyor.



Mücadele İstanbul'da, yayın TRT 1’de

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşmayı Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi yönetecek. Maç, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

Tur senaryoları

Cherno More’nin İstanbul’da bir farklı skorla galip gelmesi durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, kazanan taraf penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Konuk ekip, rövanşı iki ya da daha farklı skorla kazanırsa tur atlayan taraf olacak.

Sıradaki rakip netleşiyor

Bu eşleşmenin kazananı, 3. turda Viking (Norveç) ile Koper (Slovenya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Viking, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 7-0’lık skorla ayrıldı ve tur için büyük avantaj yakaladı.

Bulgar ekiplerine karşı dördüncü maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcileriyle daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Ludogorets ile iki, Cherno More ile bir maç yapan temsilcimiz, bu karşılaşmalardan iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Turuncu-lacivertliler bu üç maçta 3 gol atarken, yalnızca 1 gol yedi.