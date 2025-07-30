Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, sağ bek transferi için de düğmeye bastı.

Bright Osayi-Samuel’in ayrılığı ve Ognjen Mimovic’in kadro planlamasında düşünülmemesi, teknik heyeti bu bölgeye üst düzey bir takviye yapma konusunda harekete geçirdi.

Joao Cancelo Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli yıldız Joao Cancelo, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa'ya dönmek istiyor ve bu uğurda Al Hilal'de kazandığı 15 milyon Euro’luk maaşında büyük indirime gitmeye hazır.

Mourinho’nun talebi: Teknik kapasitesi yüksek bek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağ bek transferi konusunda “oyun kurabilen ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu” talep etti. Bu kriterler doğrultusunda, deneyimli yıldız Joao Cancelo, sarı-lacivertliler için güçlü bir aday konumunda.

Cancelo’nun kariyerinden dikkat çeken başlıklar:

Kulüp Kariyeri: Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona

Son Kulübü: Al Hilal Beşiktaş Polonya’da tur için sahaya çıkıyor İçeriği Görüntüle

Toplam Maç: 462

Gol/Asist: 24 gol – 80 asist

Milli Takım: Portekiz – 60 maç / 10 gol

Transferde son durum

Fenerbahçe yönetimi, Cancelo dışında farklı isimleri de listesinde tutuyor. Sağ bek transferinin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki Feyenoord maçları öncesinde tamamlanması hedefleniyor.