CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV’de katıldığı programda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Başarır, kayyum sürecinde sessiz kalınmasına ve partinin hak ettiği desteğin verilmemesine dikkat çekti.

Başarır, konuşmasında “CHP’nin kayyumlara teslim olmadığını ve olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey ve Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey’den de beklerdim” ifadelerini kullandı.

Geçmiş mücadele ve tepkiler

Grup Başkanvekili, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşadığı stres ve partinin ele alınış biçimine dair şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı.”

Başarır, geçmiş yıllarda yaşanan müdahalelere de değinerek şunları aktardı:

“Evlatları dayak yedi, üzerinden geçti polisler, basarak gittiler. Ben yerdeydim, 50 kişi kafama gözüme basarak gitti. 13 yıl boyunca onun için ağlayan insanlar dayak yedi. 12 saat su sokmadılar oraya. Sizce üzülmeyeyim mi?”

Kadın kolları ve koltuk eleştirisi

Kadın kollarının yaşadığı baskılara dikkat çeken Başarır, koltuğun önemini sorguladı: