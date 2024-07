Karşıyaka’nın Latife Hanım ve Zübeyde Hanım mahallelerinde başıboş gezen atlar, vatandaşların şikayetleri üzerine Karşıyaka Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, atlarını sokaklara salan vatandaşları uyardı ancak sorun devam edince operasyon düzenlendi. Toplam 5 at, güvenli şekilde yakalanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Geçici Hayvan Bakımevi’ne nakledildi. At sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

At sahiplerine 'duyarlı davranın' çağrısı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İyi bakım ve onurlu yaşam, her canlının hakkıdır. Atların sokaklarda başıboş dolaşması, hem insanlar hem de atlar için sağlık ve güvenlik riski yaratıyor. Ayrıca çevre kirliliği ve trafik sorunlarına yol açıyor. Bu tür durumların tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve at sahiplerinden duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.