T.C. İletişim Başkanlığı Basın Kartları Komisyonu’nun 28 Nisan 2025 tarihinde toplanacağı bildirildi. Komisyona İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi katılacak. Basın kartıyla ilgili sorun yaşayan gazetecilerin 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar taleplerini iletmeleri gerekiyor.

Temsilci Gappi olacak

Basın Kartları Komisyonu’nda İzmir basınını, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi temsil edecek. Kurumdan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve kart talepleriyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

Başvurular için son gün 23 Nisan

Basın kartı talebi ya da sorun yaşayan gazetecilerin, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Bu tarih sonrası yapılan başvuruların dikkate alınamayacağı belirtildi.

İGC: Talepler doğrudan iletilecek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan duyuruda, meslektaşların ilettiği taleplerin, Dilek Gappi tarafından doğrudan komisyona aktarılacağı belirtildi. Bu nedenle, bilgilerin eksiksiz ve açık şekilde gönderilmesi istendi.