Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçında karşılaşıyor. Yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde!

Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sporseverler, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Panathinaikos – Anadolu Efes karşılaşması Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saat 21:30'da başlayacak.

Panathinaikos – Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçı, Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Tuttur TV yayın bilgileri

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Idman TV yayın bilgileri

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internetten şifreli olarak yayınlanmaktadır.

S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.

Panathinaikos – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.

Panathinaikos – Anadolu Efes maçı nerede oynanacak?

Panathinaikos ve Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçı için Atina'daki Olimpic Sports Center Stadyumu'nda karşılaşacak.