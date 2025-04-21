Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçında karşılaşıyor. Yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde!
Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sporseverler, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Panathinaikos – Anadolu Efes karşılaşması Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saat 21:30'da başlayacak.
Panathinaikos – Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçı, Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.
Tuttur TV yayın bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Idman TV yayın bilgileri
Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internetten şifreli olarak yayınlanmaktadır.
S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.
Panathinaikos – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.
Panathinaikos – Anadolu Efes maçı nerede oynanacak?
Panathinaikos ve Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçı için Atina'daki Olimpic Sports Center Stadyumu'nda karşılaşacak.