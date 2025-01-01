Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 2024 yılının son mesai gününde belediye personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Ertemur, tüm belediye birimlerini tek tek ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi ve 2025 yılı için başarı ve sağlık dileklerinde bulundu.

“2025 yılında daha fazla çalışacağız”

Başkan Ali Rıza Ertemur, Pamukkale Belediyesi’nin farklı müdürlüklerinde görev yapan personeli ziyaret ederek, “Görevde olduğumuz 9 ay boyunca birlikte güzel işler başardık. Pamukkale’mize daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden çalıştık. 2025 yılı için hedeflerimizi ve projelerimizi netleştirdik. İlçemizin hak ettiği değeri görmesi adına sizlerle omuz omuza daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İlçemiz için yeni projeler hazırladık”

Ziyaretlerinde, belediye çalışanlarının katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Ertemur, 2024 yılında yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve yeni projelerin hayata geçeceğini belirtti. Ertemur, halkın taleplerine kulak vererek Pamukkale’nin eksiklerini gidermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Ertemur’un yeni yıl kutlama ziyaretleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, Zabıta Müdürlüğü’nden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kadar tüm birimlerde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Pamukkale Belediyesi personeli, Başkan Ertemur’un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2025 yılında ilçeye en iyi hizmeti sunmak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.