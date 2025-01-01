İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılını İzmirlilerin güvenliği için nöbet tutan İzmir İtfaiyesi personeliyle karşıladı. Başkan Tugay, itfaiyeciliğin bir meslek grubu olarak tanımlanması gerektiğini vurgularken, "Her biriniz birer kahramansınız. Ne yapılsa hakkınız ödenmez. İnsanların sizi tanıması ve hak ettiğiniz saygınlığı görmeniz gerekiyor" dedi.

Türkülerle 2025’i karşıladılar

İzmir İtfaiyesi Merkez İstasyonu’na gerçekleştirilen ziyarette, nöbetteki itfaiyeciler Türk Halk Müziği dinletisiyle Başkan Tugay’a sürpriz yaptı. İtfaiye personeli Uğur Taşar’ın bağlama eşliğinde türküleri seslendirdiği etkinlikte Başkan Tugay ve diğer personel de türkülere eşlik etti.

“İtfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmalı”

Başkan Tugay, yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin toplumda hak ettiği değeri görmesi için çalışacaklarını belirtti:

"Yaptığınız görev, haftanın 7 günü, 24 saat hazır olmayı gerektiriyor. Yangınlar ve afetler sırasında gösterdiğiniz üstün çabalar hepimizin takdirini kazandı. Ancak ne yazık ki itfaiyecilik hâlâ bir meslek grubu olarak tanımlanmamış durumda. Bunun değişmesi için mücadele edeceğim. Bu konuda üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim."

Personelden teşekkür mesajları

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, Başkan Tugay’ın desteklerinin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, kısa vadede personel sorunlarının çözülmesi ve araç filolarının güçlendirilmesi için adımlar atılacağını belirtti. Merkez Bölge Grup Amiri Ayhan Soylu ise ekipman ve personel alımlarıyla sağlanan iyileştirmeler için teşekkür ederek, görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

İtfaiyecilerin hikayeleri dikkat çekti

Ziyaret sırasında Başkan Tugay, personelin görev hikayelerini dinledi. Özellikle, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nde enkaz altından kurtulan ve ardından baba mesleği olan itfaiyeciliğe adım atan Simge Akbulut’un hikayesi duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Tugay, tüm ekibe teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.