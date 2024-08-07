Başkan Yetişkin, katılımcı yönetim anlayışı ve vatandaş odaklı yaklaşımıyla, şehirde daha yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefini sürdürüyor. Son olarak Eğrikavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaret, bölge sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Eğrikavak'ta vatandaşlarla samimi sohbet

Eğrikavak Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Yetişkin, mahalle sakinleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sakinlerin günlük yaşamlarını etkileyen sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Yetişkin, bu görüşmeler sırasında mahallede ve genel Efeler bölgesinde uygulanabilecek projeler hakkında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yetişkin'e, Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik ederek, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak amacıyla katkıda bulundu.

Mahalle sakinleri memnuniyetlerini ifade etti

Ziyaretin ardından, mahalle sakinleri Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür ederek, kendileriyle doğrudan iletişim kurmaları ve taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Yetişkin'in bu yaklaşımı, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir takdir topladı ve Efeler'de daha etkili bir yönetim anlayışının örneği olarak değerlendirildi.