AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'i tanımamakla suçlamasına sert tepki gösterdi. Saygılı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İzmir’i karış karış bilen, yıllardır bu şehre hizmet eden liderdir. Peki, İzmir’i gerçekten tanımayan kim? 25 yıldır bu şehri yöneten CHP’li belediyeler!" ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmekte ilgisizler"

Saygılı, Tugay’a yönelik eleştirilerine devam ederek, İzmir’in temel sorunlarının, CHP’li belediyelerin ihmalleri yüzünden hala çözülmediğine dikkat çekti. "İzmir’deki altyapı eksiklikleri, Körfez’deki kirlilik, yapılamayan kentsel dönüşüm ve bitmeyen trafik sorunları, Cumhurbaşkanımız tarafından sıkça dile getirildi. Ancak bu sorunları çözmekte ilgisiz kalan, aksine engellemeye çalışan CHP zihniyeti, İzmir halkının sorunlarına çözüm üretmektense, hükümetin sağladığı projelere karşı duruyor." dedi.

Saygılı, Tugay’ın İzmir’in Körfezi’ni temiz ilan etmesini eleştirerek, balık ölümleri, kötü kokular ve taşan lağım suları gibi sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İzmir’deki TOKİ projeleri ve altyapı sorunlarıyla ilgili CHP’li belediyenin engellemelerine dikkat çekerek, İzmirli vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Saygılı, CHP’li belediyelerin ihmallerini ve yatırım eksikliklerini dile getirerek, "İzmir’in kalkınması için sorumluluğunuzu yerine getirin. İzmir halkı hizmet bekliyor, laf değil, icraat istiyor." şeklinde konuştu.