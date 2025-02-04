Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Güre köyü başta olmak üzere toplam 6 köyde çiftçilerle bir araya gelerek ekin kambur böceği (Zabrus spp.) ve tarla faresi ile mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarım destekleri ve yeni üretim modelleri anlatıldı

Toplantılara, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri katılım sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yeni Destekleme Modeli ve Tarımsal Üretimin Planlanması hakkında detaylı bilgi verildi.

Üretimde verimlilik ve zararlılarla mücadelenin önemi vurgulandı

Yetkililer, hububat üretiminde verimliliğin artırılması, tarım zararlılarıyla mücadelede çevre dostu yöntemlerin uygulanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çiftçilerle yapılan bu tür eğitimlerin tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik olduğu vurgulandı.