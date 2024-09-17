Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı ikinci oturumunda önemli bir karar alarak, Bursaspor’a kalıcı gelir sağlayacak olan imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. Meclis Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un Bursa’nın önemli bir markası olduğunu belirterek, taraftarlara teşekkür etti ve kulübün Süper Lig hedefi için destek sözü verdi.

İmar planı değişikliği onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda spor alanı olarak belirlenen arsanın, Bursaspor’a kalıcı gelir sağlayacak şekilde ‘ticaret alanı’, ‘akaryakıt ve servis istasyonu alanı’ ve ‘sosyal tesis alanı’ olarak dönüştürülmesine ilişkin yapılan askı itiraz raporunu oy birliğiyle kabul etti. Bu değişiklikle birlikte, Bursaspor’un finansal durumu güçlendirilecek ve kulübün uzun vadeli projelerine destek sağlanacak.

Bursaspor taraftarına teşekkür

Başkan Mustafa Bozbey, Bursaspor’un her zaman yanında olacaklarını ve kulübün Süper Lig’e çıkacağına inandıklarını ifade etti. Bozbey, “Bursaspor, hepimizin markasıdır. Pazar günü yaşadığımız büyük atmosfer, bu markanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Şehir dışından birçok kişi, Bursa’daki atmosferin eşsiz olduğunu söyledi. Büyük Bursaspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Süper Lig hedefi

Bozbey, Bursaspor’un Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldığını ve bu süreçte Meclis’in ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tam destek vereceğini vurguladı. “Bursaspor’un başarısının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Kulüp, Süper Lig’de çok daha başarılı olacaktır. Enes Çelik ve yönetimini, futbolcuları, teknik ekibi ve tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hep beraber Bursaspor’un geleceğine olumlu katkılarda bulunmalıyız” şeklinde konuştu.