Urla'da düzenlenen 12. Geleneksel Samudbaba Anma Etkinliği'nde yaşanan protokol krizi, Urla Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde ciddi bir karışıklığa yol açtı. Etkinlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı temsilcisinin isminin anons edilmemesi, tartışmalara ve görevden almalara neden oldu.

Protokol krizi ve tepkiler

Etkinlikte yaşanan krizin fitilini ateşleyen olay, CHP Urla İlçe Başkanlığı’nı temsilen etkinliğe katılan İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Aksoy'un isminin anons edilmemesi oldu. Diğer siyasi parti temsilcilerinin isimleri anons edilirken, Aksoy'un ismi göz ardı edildi. Bu durum, Aksoy'un etkinliği terk etmesine neden oldu.

Kültür müdür vekili ve yönetim tepkisi

Etkinlik sırasında ses sisteminden sorumlu personel Hasan Gökşen’e teşekkür anonsu yapılırken, CHP İlçe Yönetimi'nin adının anılmaması üzerine Kültür Müdür Vekili İsmail Tokur herhangi bir müdahalede bulunmadı ve düzeltme yapılmadı. Bu durum, katılımcılar arasında daha fazla gerilime yol açtı.

Görevden alma ve yeni atama

Protokol krizinin ardından, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili İsmail Tokur'u görevden aldı. Tokur'un yerine Belediye Başkan Yardımcısı Oya Atila atandı. Atila, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili olarak görevlendirilirken, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürecek.

Sonuç ve etkiler

Yaşanan kriz, Urla Belediyesi'nin protokol yönetiminde önemli değişikliklere yol açtı. Etkinlikteki yönetim hatalarının ardından yapılan görevden alma, bölgedeki siyasi ve idari dengeleri yeniden şekillendirmiş görünüyor. Urla Belediyesi'nin gelecekte benzer krizlerin önüne geçmek için ne tür adımlar atacağı ise merak konusu.