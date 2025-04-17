Başkan Cemil Tugay İzmir, Metro Ve Arıtmada Türkiye’ye Örnek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de en fazla arıtma tesisi İzmir’de, metro hattı uzunluğunda da ilk sıralardayız. Bu şehirle gurur duyun” dedi.

İzmir, altyapı yatırımlarında öncü konumda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldikten sonraki ilçe ziyaretlerine Bornova ile devam etti. Ziyaret kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelen Tugay, Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi’nde Dijital İkiz Projesi hakkında bilgi aldı.

CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Tugay, burada yaptığı konuşmada İzmir’in Türkiye genelindeki yerel yönetim uygulamalarında örnek gösterildiğini belirtti.

“İzmir’i başınız dik, gururla anlatın”

Başkan Tugay, “Hükümet İzmir’de 1 metre metro yapmadı. Ancak bugün İzmir, Türkiye’nin en uzun metro hatlarından birine sahip. Aynı zamanda en fazla arıtma tesisine sahip il konumunda. Bu şehirle gurur duyun. İzmir’i başınız dik, gururla anlatın” diye konuştu.

Tugay ayrıca, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Açılışı’nın 28 Nisan’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşeceğini duyurdu.

Altyapı, yol ve kamulaştırma çalışmaları yerinde incelendi

Başkan Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhittin Erel Caddesi’nde başlatılan trafik düzenleme çalışmalarını ve 6244 Sokak’tan Ege Üniversitesi Kavşağı’na kadar uzanacak yol projesini yerinde inceledi. Serintepe bölgesindeki yol genişletme çalışmaları kapsamında gerekli kamulaştırma alanları da değerlendirildi.

Kent Market ve Tır Parkı ziyareti

Altındağ Kandere Parkı içindeki Aydın Erten Kent Marketi’ni ziyaret eden Tugay, yurttaşlarla sohbet ederek çocuklara futbol topu hediye etti. İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi’nde ise kamyon şoförlerinin taleplerini dinledi. Bornova Belediyesi’nin TIR parkı ve Pınarbaşı’ndaki asfaltlama çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldı.

Gençlere rozet, geleceğe güven

CHP Bornova İlçe Örgütü buluşmasında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin eşi Beste Eşki’nin yeğeni Ege Asiltürk’e CHP rozeti takan Başkan Tugay, “Gençler bu ülkenin geleceği. Onlara güvenimiz tam” dedi.