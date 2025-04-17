Porto ile Famalicao, 18 Nisan 2025'te Portekiz Liga NOS'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu, işte detaylar.

Maç yayın bilgileri

Porto-Famalicao karşılaşması saat 20:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tuttur TV platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Her iki platformda da yayın şifreli olarak izlenebilecek.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Porto-Famalicao S Sport Plus, Tuttur TV 20:00

Frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Tuttur TV: İddaa platformu üzerinden Türksat uydusu ve internetten şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Porto ile Famalicao arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, Portekiz'in Paços de Ferreira kentinde yer alan Capital do Movel Stadyumu'nda oynanacak.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 20:00

Kanal: S Sport Plus (şifreli), Tuttur TV (şifreli)

Stadyum: Capital do Movel Stadyumu, Paços de Ferreira