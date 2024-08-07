İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde gerçekleştirdiği koordinasyon toplantılarının son durağında Tire'deydi. Başkan Tugay, toplantıda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uyumlu çalışmasının önemine değindi.

Dr. Cemil Tugay, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olarak bilinen Tire Salı Pazarı'nda esnafla bir araya geldi. Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Tugay, yerel üreticilere destek sözü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği koordinasyon toplantısı, Tire Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Başkan Tugay'ın yanı sıra Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri katıldı.

Temel hizmetler ve sosyal hizmetler öne çıkıyor

Başkan Tugay, konuşmasında belediyelerin öncelikle temel hizmetleri sağlaması gerektiğini vurguladı. Sosyal hizmetlerin de önemine değinen Tugay, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti.

Dijitalleşme ve sağlık hizmetlerinde yenilikler

Hizmetlerin dijitalleşmesi gerektiğini ifade eden Tugay, bu alanda ilçe belediyelerinden daha fazla çaba beklediklerini söyledi. Eski devlet hastanesi ile ilgili projelerden bahseden Tugay, bu alanın sağlık hizmetleri için kullanılabileceğini belirtti Katı atık bedellerinin su faturası ile alınmasının yarattığı sorunlara değinen Tugay, bu konuda düzenleme yapılacağını açıkladı.

Asfaltma çalışmaları devam ediyor

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalıştıklarını ve ortak projeler yürüttüklerini belirtti. Şehir merkezinde ve köylerdeki asfaltlama çalışmalarına değindi.

Pazar esnafıyla sohbet

Başkan Tugay, Tire Salı Pazarı'nda esnafla sohbet edip alışveriş yaptı. Ardından Ihlamur Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Tugay'ın Tire'deki koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamalar, yerel yönetimlerin daha etkili ve uyumlu çalışmasını hedefliyor. Tire Salı Pazarı'ndaki ziyaretinde esnafla buluşan Tugay, yerel üreticilere destek olacağını belirtti.