Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Ali Şahin İlkokulu öğrencilerine devretti. Geleneksel hale gelen koltuk devri bu yıl da çocukların coşkusuyla gerçekleştirildi.

Minik başkanlardan öneriler

Başkan Akın, Şehit Ali Şahin İlkokulu öğrencileri Elif Arslan, Yakup Toprak ve Beyza Hazar’ı makamında ağırladı. Koltuğa oturan minik başkanlar, Turgutlu Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, belediye çalışmalarıyla ilgili görüşlerini ve önerilerini Başkan Akın ile paylaştı.

Nutuk hediyesiyle anlamlı kapanış

Etkinlik sonunda Başkan Akın, öğrencilere ve öğretmenlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’u hediye etti. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, öğretmenler de bu anlamlı jest için teşekkür etti.

“Çocuklarımızla aydınlık yarınlara”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ın en güzel geleneklerinden biri olan koltuk devrini büyük bir gururla gerçekleştirdik. Çocuklarımızın güçlü adımlarıyla aydınlık bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu, yolunuz aydınlık olsun,” ifadelerini kullandı.