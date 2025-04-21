Fenerbahçe Beko ile Paris, THY Euroleague Play-Off'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte detaylar!

Fenerbahçe Beko vs. Paris maçı hangi kanalda, saat kaçta? (22 Nisan 2025)

Fenerbahçe Beko ile Paris, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak olan maç, İstanbul Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Sporseverler, karşılaşmayı canlı izlemek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Fenerbahçe Beko – Paris karşılaşması, Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 20:45 olarak açıklandı.

Fenerbahçe Beko vs. Paris maçı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal Platform/Frekans Bilgileri Tuttur TV İddaa kanalları, Türksat uydusu, internet (şifreli) S Sport Plus Türksat uydusu, internet üzerinden erişim (şifreli) Idman TV Azerspace 46E uydusu, Türksat uydusu, internet (şifreli) S Sport Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, Türksat uydusu, internet (şifreli)

Fenerbahçe Beko vs. Paris maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Tarih: 22 Nisan 2025 Salı Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat: 20:45

Stat: Ülker Sports Arena, İstanbul