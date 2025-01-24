Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam âleminin kandilini kutladı. Başkan Akın, bu özel gecede toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiğini ve birliğin önemini vurguladı.

Başkan Akın, mesajında, Miraç Kandili'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) mukaddes yolculuğunun hatırlatıldığı ve insanları yüce değerlerle buluşturma amacı taşıyan bir gece olduğunu belirtti. Bu mübarek gecenin, manevi huzura ermek, kardeşlik duygularını pekiştirmek ve dualar ile iyiliğe adım atmak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Başkan Çetin Akın, Miraç Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) mukaddes bir yolculuğa çıkarıldığı ve insanlığın yüce değerlerle buluşmaya davet edildiği mübarek bir gecedir. Bu gece, manevi huzura ermemiz, kardeşlik duygularımızı pekiştirmemiz ve dualarımızla iyilikte buluşmamız için büyük bir fırsattır.

Manevi anlamda hissiyatımızın yoğunlaştığı kandil gecelerinde sağlık, barış, huzur temelinde dualarımızı ediyorduk; ancak Bolu’da meydana gelen otel yangınında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın acısını yaşadığımız bu günlerde tüm dualarımızı ve ibadetlerimizi yangın felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan yurttaşlarımız için edeceğiz. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçlerde, manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin kandilini en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek gecenin hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bu geceyi vesile kılarak, hiç kimsenin acıyla, büyük kayıplarla sınanmamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”